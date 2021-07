Inter, Vidal dribbla il mercato: "In questa stagione voglio dare il 100%"

Nonostante le sirene di mercato, Arturo Vidal sembra avere in testa solo l'Inter: ""Ho conosciuto il mister, è un allenatore importante, che ti fa sentire bene. È stato bello ritrovare i compagni: stiamo lavorando bene e forte, perché quest'anno dobbiamo fare bene in campionato e in Champions League. Dobbiamo riconfermare lo Scudetto e andare avanti il più possibile in Europa", ha dichiarato il centrocampista sentito da Inter Tv poco prima dell'amichevole con il Crotone.