Inter: venerdì gli esami per Lautaro Martinez, Sanchez e De Vrij verso il ritorno in gruppo

INTER

Il capitano nerazzurro costretto a uscire contro il Bologna per un affaticamento all'adduttore

© ipp Inter con il fiato sospeso per Lautaro Martinez, costretto a uscire dal campo all'inizio dei tempi supplementari della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna per un affaticamento all'adduttore. L'attaccante argentino è uscito zoppicando da San Siro ma le sue condizioni non desterebbero grandi preoccupazioni. Venerdì comunque si avranno risposte più precise dagli esami strumentali cui verrà sottoposto il capitano nerazzurro e si saprà se potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di sabato alle 18 a San Siro contro il Lecce.

Le buone notizie arrivano da Sanchez e de Vrij, che oggi hanno lavorato ancora a parte ma che venerdì dovrebbero ritornare in gruppo, aumentando le speranze di essere convocabili per la gara contro i pugliesi. L'attaccante cileno è reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta di Roma contro la Lazio e la gara di Coppa Italia contro il Bologna, mentre il difensore olandese ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra contro il Napoli.