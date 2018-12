Inter, Spalletti: "Basta odio nel calcio"

28/12/2018

Sugli incidenti prima di Inter-Napoli.

"La mia è una posizione di condanna, senza se e senza ma. E' giunto il momento di dire basta. Basta ai cori razzisti e discriminatori. A quello che può essere inneggiare alla tragedia dell'Heysel o Superga. Basta andare a fischiare un allenatore o giocatore per 90'. Basta all'odio nel calcio in generale. E' questa la cosa fondamentale. Era tanto che si diceva di partire, partiamo. Non entro nel merito della sentenza, perché poi si va a colpire l'80 o 90% dello stadio. Andare allo stadio è talmente bello che è una cosa differente da come a volte viene usato da alcune persone o gruppi. Il comportamento dell'Inter è scritto nell'atto costitutivo. Internazionale perché siamo fratelli del mondo. C'è da fare una distinzione, che è quella dello scorrimento della partita e del risultato. Se la partita si vuole accostarla a questo, per me non è più corretto".



Partita falsata?

"Secondo me non ha niente a che vedere con gli episodi accaduti. Stiamoci attenti, perché così si rafforza il concetto che 'se si fa così, si aiuta la squadra a vincere la partita'. Bisogna fare attenzione. La partita si è giocata su livelli importanti. Asamoah capitano? Se ci sarà bisogno di ribadire da che parte stiamo, noi lo facciamo volentieri. Ma è nel lungo termine che vogliamo dimostrare da che parte stiamo. Il capitano ha fatto vedere dentro, sul finale di partita, quella che è la nostra idea. Le cose non si cambiano con un gesto. Le cose si cambiano con il continuo impegno quotidiano e alla fine diventano normalità. Se non si ha un impegno costante, poi diventa difficile andare a modificare una mentalità e un comportamento. O a delineare veramente un cambiamento. E' l'impegno costante che fa la differenza ed è quello che faremo vedere da qui in avanti".



Fermare la partita è una soluzione?

"Potrebbe essere una soluzione momentanea, ma ora bisogna fare qualcosa di differente. Noi siamo con Koulibaly come siamo al fianco di tutti quelli che vengono presi di mira durante pe partite. Non va bene nemmeno offendere un calciatore o un allenatore 90' dentro uno stadio. E' la stessa cosa. Bisogna iniziare un percorso e dopo deve essere sempre così".



Sulla chiusura dello stadio.

"Il dispiacere di non giocare davanti al pubblico è tanto, ma se il premio è quello di andare a impegnarsi per poter vincere questa battaglia, lo facciamo volentieri. E' una cosa che accettiamo, perché ci sembra corretto il fatto di andare ad avere un comportamento differente. Vogliamo vivere le partite in un contesto differente".



Su Nainggolan.

"Ritorna a disposizione e valuterò poi bene. Qualcosa cambierò probabilmente, Nainggolan sta dentro le valutazioni di tutti gli altri".



Ancora sugli insulti razzisti a Koulibaly.

"Non sono nemmeno tanto a conoscenza di quello che è il regolamento. Diventa fondamentale iniziare il percorso, ora è il momento di dire basta. Che cosa gli altri devono fare, non è il mio lavoro. Io devo pensare al mio comportamento e concentrarmi sul mio comportamento. Devo stare attento a questo, perché sono già stato squalificato per un eccesso di esultanza. Quindi ho sbagliato qualcosa. Per il resto, ci sono ruoli e competenze. E' la competenza nella professione che fa la differenza".



Sull'Empoli.

"Negli ultimi 25 anni è diventata un po' la culla del calcio grazie a chi ci lavora. In questi ultimi anni hanno lanciato moltissimi giovani. La dice lunga su quello che l'ambiente a Empoli. Per me sono stati i primi km fatti nel calcio, ci torno sempre volentieri perché. Lì ho amici, famiglia, le mie cose. Sono affezionato a quel posto. Andare a giocare una gara contro di loro in questo momento non sarà un compito facile, perché hanno qualità. Iachini ha addosso quella garra del 'non te la do vinta fino all'ultimo secondo'. Dobbiamo portare tutto dentro la partita, altrimenti sarà complicata. C'è bisogno assolutamente di vincere questa partita".