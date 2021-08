Inter: si ferma Lautaro Martinez, risentimento muscolare allo psoas

INTER

L'argentino, squalificato per l'esordio col Genoa, punta a tornare per il Verona

Sempre più emergenza attaccanti in casa Inter, in attesa di altre novità dal mercato dopo l'arrivo di Dzeko: si ferma Lautaro Martinez. In mattinata l'attaccante argentino ha effettuato dei controlli strumentali all'Humanitas (dove il suo nuovo compagno di squadra Dumfries svolgeva la prima parte di visite mediche) che hanno evidenziato un risentimento muscolare allo psoas. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

Il 'Toro' avrebbe comunque saltato l'esordio in campionato di sabato 21 in casa contro il Genoa per squalifica. L'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la trasferta di Verona contro l'Hellas di venerdì 27. Lo stop di Lautaro arriva dopo quello di Alexis Sanchez, alle prese con una lesione al polpaccio della gamba destra, che tornerà molto probabilmente soltanto dopo la sosta e quindi salterà non solo il Genoa ma anche la sfida di Verona.