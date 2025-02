Inter, serve il reset per ripartire: i precedenti positivi e le scelte di Inzaghi per il bis con la Fiorentina

Per la sfida di lunedì Inzaghi non potrà contare su Dumfries, squalificato. Al suo posto dentro Darmian. In difesa dovrebbe tornare titolare Pavard, rimasto in panchina a Firenze. Acerbi si candida per un posto dall'inizio al posto di de Vrij. A centrocampo Barella rientra dal 1': a riposare potrebbe essere Mkhitaryan, sempre nell'undici di partenza nelle ultime cinque uscite tra campionato e Champions. Al suo posto pronto Zielinski. Da monitorare le condizioni di Dimarco, debilitato da un attacco febbrile.