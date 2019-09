Inter, scintille tra Lukaku e Brozovic dopo lo Slavia Praga

IL CASO

Mancano solo due giorni alla missione derby, l'Inter è ancora al lavoro per trovare la migliore forma dopo il brodino contro lo Slavia Praga: Antonio Conte sta già pensando a come dare una decisa sterzata, puntando chi ha giocato meno nella serata di Champions League come Godin, Barella, Vecino e Politano ma non può sottovalutare la situazione relativa a Romelu Lukaku. Questione di milioni di euro e di aspettative, questione di maglia dopo l'estate travagliata alla voce attaccanti. Inter, penombra a San Siro: promossi e bocciati

Un gigante da un metro e novanta con peso forma oltre i 90 kg ha bisogno di tempo per carburare, a maggior ragione dopo una preparazione prestagionale a strappi visto il tira e molla con il Manchester United poi culminato con l'arrivo all'Inter. A questo va aggiunto il problema alla schiena che lo ha colpito proprio martedì sera e aspettative ai massimi livelli per chi è stato pagato 70 milioni di euro e scelto come sostituto di Icardi.

La serata di Champions però ha lasciato altri strascichi nella testa dell'attaccante belga, Lukaku avrebbe infatti chiesto ai compagni di squadra maggiore spinta e coraggio offensivi scatenando in Marcelo Brozovic una reazione di pancia. Il croato, forse interpretando il pensiero come diretto a lui, ha risposto in modo brusco a Lukaku tanto che, per evitare possibili contatti fisici, i compagni sono intervenuti dividendo i due.

Una situazione da aggiungere al già difficile calderone di Conte che, non dimentichiamolo, affronta comunque il Milan da primo in classifica e al massimo può venire agganciato dai cugini. Certo che, come sempre, una vittoria nel derby cancellerebbe ogni tipo di nube su Appiano...