Inter, nome  d'arte  per il reparto scouting: in arrivo il figlio di Zucchero

LA NOVITà

Il club nerazzurro sta rivoluzionando il proprio reparto di scouting e tra i nuovi innesti ci sarà anche il figlio di Zucchero

© Instagram Blue Fornaciari L'Inter è pronta a rinnovare il proprio reparto di scouting e lo farà "a ritmo di musica". Infatti, tra i nuovi innesti della società nerazzurra ci sarà anche Blue Fornaciari, figlio del noto cantautore italiano Zucchero. Nelle ultime settimane il club nerazzurro ha cominciato a rifondare il settore giovanile con diversi responsabili pronti a lasciare il club, come Manighetti, Strada, Beghetto e Sclosa. Resta da capire chi saranno gli altri sostituti, ma tra questi ci sarà anche il figlio di Zucchero.

Vedi anche inter Taremi-Correa la coppia d'attacco nell'amichevole con il Lugano

Classe 1999, Blue Fornaciari è il figlio più piccolo di Adelmo (Zucchero) Fornaciari, che ha altre due figlie: Alice e Irene (anche lei cantante). Laureato in Giurisprudenza nel 2023 alla LUIS di Roma, Blue ha lavorato in uno studio legale come praticante mentre ora è pronto a entrare a far parte del mondo del calcio. Il suo compito, insieme agli altri membri dello staff nerazzurro, sarà quello di scovare nuovi talenti per il settore giovanile dell'Inter.