Inter, Nainggolan si allena e punta la Juve

04/12/2018

Due dubbi: uno tecnico-tattico, l'altro infermieristico. L'Inter oggi riposa, venerdì c'è il big-match con la Juve, Spalletti ovviamente già ragiona e si interroga sull'undici da mandare in campo allo Stadium per provare a fermare la marcia record dei bianconeri e tener vivo il campionato. Il suo campionato, innanzitutto, perché 11 punti di distacco sono già ora un'enormità. E allora, si diceva, due dubbi da sciogliere. Il primo: Perisic sì o Perisic no? Il croato, punto fermo nelle scelte del tecnico nerazzurro, è finito nel mirino dei tifosi per le sue ultime deludenti prestazioni e la contemporanea crescita di Keita ha fatto nettamente salire le quotazioni del senegalese. Meglio allora la freschezza dell'ex attaccante della Lazio o l'esperienza di un uomo da tutta fascia, prezioso anche nei ripiegamenti difensivi, come Ivan?



Un dualismo che ci porteremo avanti fino alla vigilia, ma mai come stavolta la possibilità che Perisic parta dalla panchina in un match di tale impatto è concreta. Anche perché se la sfida di Torino è fondamentale per la storia di questo campionato, quella di martedì 11 dicembre contro il Psv lo è per il cammino europeo dei nerazzurri. E qui si arriva al secondo interrogativo, quello che riguarda Nainggolan. Come sta il belga? Può recuperare? E' il caso di forzare ancora il rientro? Di certo c'è che oggi, con i compagni in congedo, Radja non ha mancato l'appuntamento alla Pinetina: sta meglio dopo l'ennesimo stop accusato contro il Tottenham ma la condizione fisica generale resta probabilmente deficitaria. Lo si era visto contro il Frosinone, è parso chiaro a Wembley, ma una sfida come quella contro la Juve può offrire stimoli in più (specie a uno come Nainggolan che coi bianconeri ha sempre avuto un rapporto molto particolare): insomma, l'ex Roma vuole esserci per provare a dare una svolta anche alla sua stagione. Spalletti medita, il tempo scorre veloce: venerdì è già all'orizzonte.