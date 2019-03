Inter, Moratti tuona: "Icardi? Mettete da parte i vostri motivi del cavolo"

16/03/2019

Dopo la grande delusione per l'eliminazione in Europa League, l'Inter si prepara ad affrontare il derby di domenica sera mentre in società e in spogliatoio si fanno ancora i conti con il caso Icardi. Prima della sfida contro il Milan l'ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport parlando del momento della squadra di Spalletti e inviando un chiaro messaggio: "Icardi? La cosa è partita male quindi è difficile metterla a posto, adesso dipende dalle persone. L’importante è un chiarimento tra giocatori che invece è stato un po’ troppo richiesto e adesso ognuno sta orgogliosamente sulla propria posizione. Ai giocatori direi di usare la professionalità necessaria e mettere da parte tutti i motivi per cui la squadra si è spaccata a metà. È più importante l'Inter di tutti i loro motivi del cavolo" ha tuonato l'ex numero uno del Biscione.