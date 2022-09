Inter, Marotta: "Skriniar? La proprietà è stata irremovibile, ha rifiutato tutte le richieste"

© ipp

"È stato un mercato molto difficile perché dovevamo coniugare da una parte l’esigenza di mettere in continuità l’azienda, dare sostegno e sostenibilità, dall’altro mantenere competitiva la squadra. Lo abbiamo fatto confermando tanti elementi della passata stagione. La proprietà ha inciso nel momento in cui sono arrivate delle richieste: è stata irremovibile per Skriniar". L'ad dell'Inter Beppe Marotta torna sul mercato nerazzurro e sul muro costruito intorno al difensore slovacco per respingere gli assalti del Psg.