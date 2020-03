Inter, Lukaku ai tifosi: "Il re di Milano sono io! In guerra mi porterei Brozovic"

INTER

Il rapporto tra Romelo Lukaku e i tifosi dell'Inter diventa ogni giorno sempre più stretto. E così, per rendere ancora più speciale questo feeling, l'attaccante belga ha deciso di rispondere alle domande dei supporter nerazzurri attraverso Instagram, svelando aneddotti e curiosità sul suo conto. A partire dai compagni di squadra, ovviamente. "Il più forte? Lautaro Martinez è uno dei migliori talenti che abbia mai visto - ha spiegato -. I più simpatici? Ashley Young e Stefano Sensi. Brozovic? Se andassi in guerra e dovessi portarmi dietro qualcuno sceglierei lui. Grande personalità, tanta qualità". "Il re di Milano? Sono io!", ha aggiunto, pubblicando la foto dell'esultanza dopo la rete nel derby.

Vedi anche inter Riampianto Lukaku, in Inghilterra: "Il Manchester United dovrebbe prendersi a calci da solo" "Sono felice di poter giocare nell'Inter", ha raccontato ai tifosi Lukaku, individuando nella rete realizzata a San Siro contro il Genoa il suo gol preferito con la maglia nerazzurra. Nel "dialogo" social con i supporter l'attaccante belga ha anche spiegato però che tra i momenti chiave della sua carriera c'è sicuramente "la rete realizzata in Belgio-Portogallo su assist di mio fratello Jordan". Anche se i suoi idoli sono Drogba e Anelka, quanto ai grandi calciatori con cui avrebbe voluto giocare, Romelu sceglie invece Thierry Henry. Tra i difensori incontrati, inveve, per Lukaku il più duro da affrontare è stato Vertonghen.

Poi spazio agli elogi al giovane Esposito e all'esperto terzo portiere Berni. "Sebastiano ha tanto talento, se continua così può diventare un grande - ha concluso Romelu -. Tommaso è il collante della squadra. Quando hai bisogno di qualcosa, lui è sempre lì. Sempre positivo e dà consigli con le parole giuste prima di giocare".



LUKAKU: "IL RE DI MILANO? SONO IO!"