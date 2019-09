Lukaku: "Credici Inter, siamo forti. Razzismo? Ora parlate di me"

IL PROTAGONISTA

Romelu Lukaku è rimasto in panchina novanta minuti a San Marino, per la gioia di Antonio Conte che lo riavrà un po' più riposato, anche se quasi certamente il c.t. del Belgio lo utilizzerà in Scozia, impegno decisamente più complicato. Giocare gli servirà comunque per mandare via le scorie lasciate dai buu razzisti di Cagliari e dalle successive polemiche. Lukaku: "Stop al razzismo"

"Il razzismo? Ho visto i messaggi dei tifosi e tutto il resto, adesso però mi concentro sul calcio - ha spiegato Lukaku -. Ho detto già quello che dovevo dire, ma credo sia più importante che si parli delle mie prestazioni con l'Inter, perché fin qui abbiamo fatto bene. Io ho avuto questo incidente, ma bisogna voltare pagina. Per il resto lotterò sempre contro cose del genere".

Si volta pagina, dunque, ma non più di tanto, visto come stanno andando le cose in nerazzurro: "Sono molto felice all'Inter, abbiamo vinto due partite e la squadra è molto buona - ha detto l'attaccante a Sky - Dobbiamo continuare a lavorare duro per migliorare, è questa l'unica maniera per raggiungere quello che vogliamo"