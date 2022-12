Inter, Lukaku parte per l'amichevole con la Reggina: Inzaghi vuole testarlo

INTER

Tra i reduci del Qatar ci saranno anche Onana e De Vrij, mentre restano a Milano Handanovic e Dumfries

Simone Inzaghi è pronto a mettere alla prova la condizione fisica di Romelu Lukaku. Il bomber belga partirà regolarmente per la trasferta di Reggio Calabria, dove giovedì pomeriggio è in programma un'amichevole con la Reggina, e il tecnico dell'Inter è intenzionato a farlo giocare almeno un tempo. Nel derby tra i fratelli Inzaghi ci sarà spazio anche per altri due reduci del Qatar, André Onana e Stefan De Vrij, mentre resterà a Milano l'altro olandese di casa nerazzurra appena rientrato, Denzel Dumfries.

Lukaku ha raccolto fin qui appena cinque presenze con la maglia dell'Inter: fuori per un infortunio alla coscia dalla quarta giornata di Serie A, è rientrato in campo il 26 ottobre, nella sfida Champions contro il Vitkoria Plzen (segnando anche una rete). Ha disputato una ventina di minuti contro la Samp tre giorni dopo, per poi fermarsi nuovamente a causa di guai muscolari. Il ct Martinez lo ha comunque convocato per i Mondiali, dove ha giocato poco più di un tempo con la nazionale belga prima dell'eliminazione ai gironi.

Ora Inzaghi vuole rilanciarlo definitivamente, perché sa che avrà bisogno di lui al momento della ripresa del campionato, quando la squadra è per altro attesa dal big match col Napoli. Per la super sfida ai ragazzi di Spalletti il tecnico potrebbe avere gli uomini contati, specialmente nel reparto offensivo: Correa è ancora ai box, anche se sulla via del recupero, Lautaro tornerà solo tra Natale e Capodanno dopo i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo con l'Argentina e pertanto, ancora per un po' di tempo, a disposizione ci sono solo Big Rom e Dzeko.

Niente amichevole con la Reggina anche per D'Ambrosio, ancora su piani di lavoro differenziato come Correa, e Handanovic. L'ultimo a far rientro alla base, insieme a Martinez, sarà Marcelo Brozovic, anche lui arrivato fino in fondo al Mondiale con la finale 3°-4° posto vinta dalla sua Croazia.

