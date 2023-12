Inter, Inzaghi: "Vittoria meritata, Arnautovic è come se avesse fatto due gol"

QU INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria col Lecce: "Siamo in emergenza, ma la squadra sta tirando fuori risorse"

Simone Inzaghi si gode la vittoria contro il Lecce, che permette alla sua Inter di tenere a distanza la Juventus. "Venivamo da un risultato che non ci faceva felici, mercoledì la squadra meritava la qualificazione. Eravamo molto delusi ma avevamo la giusta concentrazione - ha spiegato il tecnico nerazzurro a fine partita - I ragazzi sono stati lucidi, non sono stati frenetici, è questo che avevo chiesto alla vigilia. Dovevamo stare attenti e i ragazzi hanno fatto un'ottima gara. Una vittoria meritata". Sulla prova di Arnautovic: "Stasera per la prestazione che ha fatto è come se avesse fatto due gol. È stato bravissimo dal primo all'ultimo minuto, ha lavorato in entrambe le fasi: l'unico dispiacere è che non abbia trovato il gol. Sulla prima chance è stato bravissimo Falcone, ma Arnautovic deve continuare a lavorare come sta facendo: le soddisfazioni personali vanno messe in secondo piano. Si è inserito benissimo all'interno della squadra, deve continuare a lavorare così".

"Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo un'ottima gara - ha aggiunto Inzaghi a Sky Sport -. Eravamo molto delusi, ma siamo scesi in campo con la giusta cattiveria e concentrazione: abbiamo avuto 48 ore per preparare una partita non semplice, non vedevamo l'ora di sbloccarla. Nella ripresa il Lecce ha fatto bene nei primi 15-20 minuti, mentre dopo il 2-0 abbiamo controllato la gara".

L'Inter vola con Bisseck e Barella



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Sui cambi tardivi. "Ero contento della squadra e, allo stesso tempo, stasera avevo scelte limitate. Sanchez lo abbiamo recuperato ieri, De Vrij oggi: Pavard è venuto in panchina e aveva giocato mezz'ora contro il Bologna in Coppa Italia. Avevo le mezzali e il play che potevano entrare subito: mancavano Dimarco, Cuadrado, Lautaro Martinez e Dumfries. Stasera eravamo in grandissima emergenza, ma da questa emergenza stiamo tirando fuori risorse. Pavard non faceva il quinto da tantissimo tempo e ha quasi fatto gol. I ragazzi stanno andando oltre i problemi, sono molto soddisfatto di questo".

Il regalo di Natale per la squadra. "Due giorni di riposo consecutivi: i giocatori non li avevano dal 13 luglio".

Vedi anche inter Serie A: Inter-Lecce 2-0, Bisseck e Barella rispediscono la Juve a -4