Inter, Inzaghi non si nasconde: "Vogliamo lo Scudetto, stiamo cercando di rinforzarci"

INTER

Il tecnico di nerazzurro non si dimentica della Champions: "Vogliamo confermarci in Europa"

"Il grande obiettivo del club è lo scudetto". Simone Inzaghi non si nasconde e, intervenuto a un evento ad Osaka, in Giappone, rilancia le ambizioni nel club nerazzurro nonostante il mercato a singhiozzo: "Ci vogliamo anche confermare in Europa - ha aggiunto -. Stiamo provando a rinforzarci al massimo, c'è speranza di vincere il titolo. La scorsa è stata un'ottima annata, Abbiamo avuto una crescita a livello europeo rispetto al mio primo anno in nerazzurro, non capita tutti gli anni di arrivare in finale. Da 12 anni non si arrivava così lontano. Per me è un motivo d'orgoglio".

"L'Inter in Giappone? Siamo arrivati da un giorno, io non ci ero mai stato. Voglio conoscerlo, Osaka mi è piaciuta molto - ha aggiunto il tecnico piacentino -. A livello calcistico ci sono molti giocatori bravi. Penso a Kamada che attualmente sta trattando con altri club. Il calcio italiano, lo dimostrano le ultime finali europee è cresciuto molto. A livello di modulo il 3-5-2 mi ha dato grandi garanzie, ma noi allenatori siamo pronti a tutto. Allenare mi piace, per me sono fondamentali i giocatori, gli attori principali. Io ho tante persone dello staff che mi aiutano". I nerazzurri, attualmente alle prese con la preparazione estiva, disputeranno la prossima amichevole contro l'Al Nassr di Brozovic, reduce dal pari odierno al cospetto del Psg. Appuntamento per giovedì alle ore 12,30.