Inter, Inzaghi: "Col Napoli match molto importante ma non decisivo"

Poi qualche considerazione sulla battaglia per conquistare lo scudetto. "Sarà sicuramente una partita molto importante per l'Inter e per il Napoli, ma non dimenticherei l'Atalanta e le altre squadre distanti 8-9 punti che stanno rimontando grazie anche ai mercati fatti in inverno", ha proseguito Inzaghi lasciando intendere che per il tricolore non è ancora solo un testa a testa con la squadra di Conte.