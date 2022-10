Inter, il ritorno di Lukaku dopo 60 giorni: 4' per tornare al gol

IL RITORNO

Oltre alla qualificazione, i nerazzurri festeggiano il ritorno del proprio numero 90

L'Inter vola agli ottavi di Champions











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Romelu Lukaku è tornato in campo dopo due mesi e ha impiegato solo 4' per trovare la via del gol: scambio con Correa in area di rigore, sinistro rasoterra e rete del 4-0. Una serata magica per l'Inter, che festeggia la qualificazione agli ottavi e ritrova il suo bomber, messo ko il 28 agosto da un infortunio alla coscia sinistra. Una notte di grandi emozioni per il gigante belga, a cui San Siro riserva un'ovazione al 5' della ripresa quando si alza dalla panchina per scaldarsi. Big Rom non nasconde una certa emozione, dà uno sguardo alla tribuna e manda un tenero bacio al figlio che lo acclama.

Il meglio, comunque, deve ancora venire. E' il minuto 83' quando Lukaku finalmente entra in campo al posto dell'amico Lautaro Martinez: l'abbraccio tra i due, in un San Siro trepidante, è una delle foto di copertina della serata. Al belga bastano solo 4' per togliersi ruggine e paure, con il poker che fa esplodere i 72mila presenti al Meazza. Il sorriso di Dzeko in panchina è quello di milioni di interisti incollati davanti alla tv. E per poco il ritorno di Lukaku non è condito anche dall'assist per Correa, ma Stanek mura l'argentino ed evita il 5-0. Poco importa: l'Inter fa fuori il Barcellona, vola agli ottavi e ritrova il suo bomber. La rincorsa a Napoli e Milan sembra ora meno in salita.

