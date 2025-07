Inter, è il Calhanoglu-day: turco atteso ad Appiano. E sui social sparge cuori nerazzurri

L'Inter è pronta per il Calha-day. Dopo settimane movimentate da flirt e "fantomatiche", per usare le parole usate da Beppe Marotta, offerte dalla Turchia, oggi i nerazzurri attendo il turco ad Appiano Gentile insieme a Benji Pavard, Yann Bissek e Piotr Zielinski, il gruppo di infortunati che aveva lasciato il ritiro statunitense a Mondiale per Club ancora in corso. A questo gruppo si unirà anche Yoan-Ange Bonny, uno dei nuovi acquisti nerazzurri che, avendo potuto godere di qualche giorno di vacanza in più rispetto ai compagni, ha deciso di mettersi al lavoro prima del via ufficiale del ritiro nerazzurro, previsto per sabato 26 luglio. Non ci sarà Davide Frattesi che soltanto due settimane fa si è operato per un'ernia inguinale. In giornata dunque Calhanoglu, insieme ai compagni, si sottoporrà a tutti gli accertamenti medici: nel suo caso per capire come sta procedendo il recupero dal problema al soleo che l'aveva costretto al forfait negli States.