Inter, così Conte ha ribaltato il Milan: quei 19 punti...

INTER

La sbornia di gioia per la pazzesca rimonta del derby non è ancora smaltita in casa Inter e a due giorni dalla stracittadina che ha riportato i nerazzurri in testa alla classifica spunta un curioso retroscena sul discorso fatto da Antonio Conte ai suoi durante l'intervallo, quando il Milan conduceva 2-0. Visto il secondo tempo travolgente dei nerazzurri era ovvio che nello spogliatoio fosse successo qualcosa di particolare e a svelarlo è la Gazzetta dello Sport. Inter-Milan 4-2: gli highlights

Stando al quotidiano rosa, il tecnico salentino non ha fatto ricorso alla classica 'sfuriata', ma ha saputo toccare le corde giuste, pungendo i suoi giocatori nell'orgoglio: ha ricordato infatti a Brozovic e compagni i 19 punti di distacco tra le due squadre prima del fischio d'inizio, cercando di sgonfiare il più possibile i meriti degli avversari, che avevano dominato i primi 45 minuti di gioco.

Nessuna minaccia, nessuna scenata quindi, Conte ha convinto i suoi di essere più forti degli avversari e la squadra è tornata in campo con un'altro spirito. Lo stesso spirito che dovrà mantenere da qui alla fine del campionato per vincere la volata scudetto con Juventus e Lazio. Non è facile, ma se la squadra dovesse nuovamente smarrirlo, Conte sa come si fa.

Vedi anche inter Inter, Eriksen e il primo derby: "Avrò gli incubi. Qui i tifosi li senti pure nel bus..." Vedi anche inter Inter, Moratti: "Partita perfetta, uno dei derby più belli di sempre"