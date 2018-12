Inter, Ausilio: "Le parole di Totti? Noi pensiamo solo al campo"

03/12/2018

Piero Ausilio, il giorno dopo Roma-Inter delle polemiche, non alimenta le discussioni: "Le parole di Totti? A noi interessa solo il campo: abbiamo visto una bella partita ed una buona Inter, non era facile e faccio un applauso ai ragazzi".



Il direttore sportivo nerazzurro poi commenta la cessione di Zaniolo in estate proprio ai giallorossi: "Rimpianti? No, è il calcio, le cose si fanno e in quel momento eravamo assolutamente convinti di chiudere l’operazione, anche attraverso, purtroppo, il sacrificio importante di un calciatore giovane e di talento, ma che, bisogna essere sinceri, aveva fatto solo ed esclusivamente il campionato Primavera. Sono contento per il successo di Zaniolo, come lo sono di tutti quei calciatori che sono diventati importanti, anche grazie all’Inter. Fortunatamente per noi, ci sono tantissimi di questi ragazzi che, magari con altre squadre, sono sicuramente un orgoglio per il calcio italiano. Zaniolo è uno di questi".



Ora bisogna già pensare alla sfida con la Juve: "Roma non è mai un campo facile, il punto è stato importante - ha proseguito a margine del Gran Galà del calcio AIC - La partita con la Juve sarà importante ma vale sempre tre punti. Affronteremo una delle squadre più forti d'Europa e la più forte in Italia, ma vorremo rendere difficile a loro il match".



Difficile arrivare al fresco Pallone d'Oro Modric a gennaio: "Io penso che a gennaio l'Inter sarà questa, indipendentemente dai nomi. Non ci saranno grandi acquisti. Ci stiamo già organizzando per la pianificazione del rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione".



Ausilio ha poi parlato dell'imminente arrivo in nerazzurro di Marotta: "Ci porterà sicuramente, se arriverà, esperienza. Marotta troverà un club molto forte, fatto di passione e di storia. Lo stimo come uomo e come dirigente. Il rinnovo di Icardi? Non c'è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto - le parole del dirigente nerazzurro -. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo. Lautaro? Nessun caso, ci siamo chiariti in due secondi, è stata una cosa passionale da parte di un padre", ha concluso Ausilio.