Inter al Mondiale per Club, in un video i complimenti di Infantino

IL VIDEO

Con un post su Instagram, il presidente della Fifa ha ufficialmente accolto il club nerazzurro fra le regine del mondo: "In bocca al lupo"

Con un video-messaggio pubblicato su Instagram, il presidente della Fifa Gianni Infantino, che per altro di è sempre detto tifoso del club nerazzurro, ha ufficialmente accolto l'Inter tra le 32 squadre che nell'estate del 2025 si contenderanno il nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti: "Sono lieto di dare il benvenuto all'Inter nel nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, che si svolgerà negli Stati Uniti", ha scritto Infantino, che poi nel video ha aggiunto...

MONDIALE PER CLUB 2025, LE DATE

La prima edizione del torneo si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 con minimo tre giorni di riposo per ogni formazione tra una partita e l'altra.

IL REGOLAMENTO

Ci sarà prima una fase a gironi composta da otto gruppi di quattro squadre per gruppo che giocano in un formato round-robin a partita singola. Le prime due squadre classificate per girone passano agli ottavi di finale; in seguito una fase a eliminazione diretta in partite singole dagli ottavi di finale alla finale. Non ci sarà nessuno spareggio per il terzo posto.

LE SQUADRE QUALIFICATE

Chelsea (vincitore Champions League 2021)

Real Madrid (vincitore Champions League 2022)

Manchester City (vincitore Champions League 2023)

Bayern (ranking Uefa)

Paris Saint Germain (ranking Uefa)

Inter (ranking Uefa)

Benfica (ranking Uefa)

Porto (ranking Uefa)

Palmeiras (vincitore Copa Libertadores 2021)

Flamengo (vincitore Copa Libertadores 2022)

Fluminense (vincitore Copa Libertadores 2023)

Al-Hilal (vincitore AFC Champions League 2021)

Urawa Reds (vincitore AFC Champions League 2022)

Al-Ahly (vincitore CAF Champions League 2020/21 e 2022/23)

Wydad Casablanca (vincitore CAF Champions League 2021/22)

Monterrey (vincitore CONCACAF Champions League 2021)

Seattle Sounders (vincitore CONCACAF Champions League 2022)

Lèon (vincitore CONCACAF Champions League 2023).