Inter, Acerbi e Sensi in gruppo: recuperati per il derby

Mentre Simone Inzaghi, come ogni suo collega di club in questi giorni, incrocia le dita per le condizioni dei vari giocatori convocati nelle nazionali, ad Appiano Gentile l'allenatore dell'Inter ha incassato due buone notizie: Francesco Acerbi e Stefano Sensi, infatti, si sono allenati col gruppo confermando la risoluzione dei rispettivi fisici e candidandosi alla convocazione per il derby di sabato prossimo, dove soprattutto Acerbi dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa dopo che contro Monza, Cagliari e Fiorentina aveva giocato de Vrij.