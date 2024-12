Il secondo scudetto in Italia o la prima finale di Champions? "La finale, sperando di vincerla. Ma di certo non metto da parte lo scudetto". Così Piotr Zielinski nel corso di un'intervista al Quotidiano Sportivo: "Triplete? Perché no? Abbiamo una squadra fortissima. E cercheremo di andare sino in fondo in ogni competizione".