Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi è intervenuto oggi ai microfoni di Sky raccontando la crescita avuta nelle ultime stagioni: “Mi sono serviti gli sbagli degli anni passati, non ero il professionista che sono ora. Ho la testa solo sul calcio, cerco di dare il meglio di me in campo. È fondamentale aver un mister come Conte, lui è tra i migliori al mondo. Il solo fatto di averlo in panchina ti alza l'attenzione e ti dà la tensione giusta che ti serve per dare il massimo".