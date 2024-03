Inter, problema agli adduttori per De Vrij: l'olandese lascia il ritiro della Nazionale e rientra in Italia

© Getty Images

C'è preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Stefan De Vrij, impegnato con l'Olanda per le amichevoli con Scozia e Germania. Il difensore oranje si sarebbe fermato durante l'allenamento di rifinitura in vista del match contro i britannici accusando un problema all'adduttore. L'infortunio costringerà De Vrij a rientrare in Italia nella giornata di venerdì per verificare le condizioni, lasciando così in emergenza la squadra di Simone Inzaghi, costretta con ogni probabilità a fare a meno anche di Francesco Acerbi in vista della sfida contro l'Empoli del 1 aprile.