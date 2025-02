Inter Miami, Messi chiede di non giocare a Kansas City: fa troppo freddo

Ha dell'incredibile la voce che arriva da Franco Panizo, giornalista esperto in cose dell'Inter Miami: Lionel Messi potrebbe saltare l'esordio della squadra nella Concacaf Champions Cup (notte del 20 febbraio) perché a Kansas City, luogo della partita contro lo Sporting KC, fa troppo freddo. "Alcune voci mi riferiscono che Messi non vuole giocare con quella temperatura" scrive Panizo su X, probabilmente perché teme infortuni. Abituato al clima della Florida, la Pulce, 37 anni, quindi vorrebbe chiedere all'allenatore Javier Mascherano (ex compagno ai tempi del Barcellona) di esonerarlo dalla sfida di Kansas City dove sono previsti -15° e un vento che farà percepire addirittura i -24°. La partita, già rinviata di 24 ore perché sono previsti fino a 30 centimetri di neve, potrebbe essere ulteriormente rinviata o spostata in una sede più confortevole climaticamente: le due squadre sarebbero in trattativa.