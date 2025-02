Inter, Marotta: "La classifica non conta, 16 punti sulla carta"

"La classifica in questo contesto non conta, i 16 punti di distacco possono essere sulla carta. Abbiamo però voglia di riscattarci e di portare i tre punti a casa, ho visto la squadra molto concentrata". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Sky prima di Milan-Inter. "Da qualche anno c’è uno stress esasperato che riguarda tutte le squadre. C’è un livello agonistico esasperato che coinvolge soprattutto le squadre che forniscono giocatori alle Nazionali. Siamo in attesa di una riforma, ma se pensiamo che parteciperemo a giugno al Mondiale per Club la cosa ci fa pensare al fatto che ci sia uno stress agonistico troppo elevato”.