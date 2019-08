"Stiamo lavorando duramente, questa squadra è disposta a dare tutto: sappiamo che possiamo fare meglio, ma abbiamo una squadra importante e saremo pronti per l'inizio del campionato". Parole di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, dopo l'amichevole vinta dai nerazzurri ai rigori contro il Valencia. Dopo la Copa America con l'Argentina e i primi allenamenti con la squadra, l'argentino ha giocato da titolare al 'Mestalla'. "Il primo tempo per noi è stato un po' complicato, poi nella ripresa abbiamo avuto un controllo migliore della palla e siamo migliorati", ha analizzato a Inter Tv. "Alla fine abbiamo vinto ai rigori e vincere è sempre importante anche se conterà soprattutto iniziare bene il campionato. Prepararci bene per Inter-Lecce, che giocheremo in casa davanti al nostro pubblico, è tutto quello che conta". Lautaro ha poi parlato del tecnico: "Prima di tornare ad allenarmi avevo già parlato con Conte: è un allenatore bravissimo, nei suoi schemi gli attaccanti devono stare vicini e creare tante occasioni. Le prossime settimane saranno fondamentali per apprendere al meglio i suoi meccanismi".