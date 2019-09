Inter-Juve, sfida a distanza con vista sulla Champions

SESTA GIORNATA

Prima la Juve, ore 15 contro la Spal, quindi l'Inter, ore 18, a Marassi, contro la Sampdoria. Sarri e Conte continuano la loro privatissima sfida a distanza e prendono la rincorsa verso una settimana che sarà delicata in Europa e porterà alla super-sfida del Meazza di domenica prossima quando, finalmente, le due grandi rivali per lo scudetto si troveranno faccia a faccia nello scontro diretto. Saranno sette lunghissimi giorni, tre partite senza via d'uscita o quasi. Da una parte la Juve, che ritrova Ronaldo, sospesa tra Spal e Bayer Leverkusen. Dall'altra l'Inter, che cerca contro i blucerchiati un clamoroso sei su sei in campionato e si prepara a volare mercoledì a Barcellona per la sfida ai blaugrana. In mezzo, o all'orizzonte se volete, la partita che tutti aspettano, quella che chiarirà realmente quali e quanti passi avanti abbiano fatto i nerazzurri nella corsa scudetto e quanto, o come, la distanza contro i campioni d'Italia in serie sia ancora da colmare.

A Torino la Juve riparte dal suo gioiello più luccicante, quel Ronaldo che tutti raccontano come affamato dopo una partita di stop forzato. Sarri si affiderà al turnover, con l'ansia di dover far fronte all'emergenza terzini e l'intenzione di affidarsi a Matuidi in difesa con Cuadrado sull'altro lato. In mezzo al campo tocca a Khedira con Rabiot e uno tra Pjanic e Bentancur. Davanti, CR7 a parte, dovrebbe spuntarla Dybala con Higuain in panchina e Ramsey sotto punta.

A Genova potrebbe toccare dall'inizio a Sanchez, cui Conte dovrebbe dare una chance al fianco di uno tra Lukaku e Lautaro. In mezzo al campo ritorna dall'inizio Gagliardini con Barella inizialmente in panchina, a sinistra spazio ad Asamoah con Candreva sull'altra fascia. In difesa turno di riposo per Godin e spazio a Bastoni o, in alternativa, a D'Ambrosio. Sarà la prova generale, l'ultimo respiro prima di due partite che sono già fondamentali. Paradossalmente più del big match contro la Juve, i nerazzurri guardano alla trasferta di Barcellona. Non si può sbagliare dopo il pari interno con lo Slavia e, anche se non soprattutto, perché Conte non vuole che si abbassi mai la tensione. Ma la tensione, in questi lunghi otto giorni, salirà di giorno in giorno. Per Sarri da una parte, per Conte dall'altra. L'ora della verità sta per arrivare.