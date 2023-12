Inter, dall'ansia contro-sorpasso alla chance allungo: ma Inzaghi deve sfatare il tabù Olimpico

VERSO LAZIO-INTER

Per il tecnico nerazzurro il ritorno nel suo vecchio stadio contro la sua ex squadra è sinora coinciso con due ko

© Getty Images Stavolta niente sorpasso e conseguente pressione da... contro-sorpasso: il gol di Gudmundsson ha assicurato all'Inter un altro week-end in vetta, comunque andrà domani sera all'Olimpico. Già, l'Olimpico e soprattutto la Lazio. Perché se la possibilità di allungare sulla Juve passa attraverso una trasferta che da amarcord ha ormai assunto per Simone Inzaghi il significato di tabù: due volte a Roma contro la sua ex e due volte ko, sinora. Un doppio 3-1, il primo condito dalle polemiche per il gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra (ottobre 2021) e il secondo accompagnato dalle critiche per la decisione dello stesso tecnico nerazzurro di schierare Gagliardini su Milinkovic-Savic, tedendo fuori Calhanoglu (agosto 2022). Oggi l'Inter arriva alla sfida con la squadra di Sarri con la consapevolezza che l'assist servito dal Genoa ieri sera non può essere sprecato, tanto più al tramonto di una settimana in cui sull'altare della seconda stella i il tecnico interista ha scelto un turn-over europeo che ha in buona parte compromesso il primato nel girone di Champions.

Domani, dunque, niente staffetta tra Lautaro e Thuram: la coppia nerazzurra torna saldamente unita e titolare. Stesso discorso per il centrocampo, dove Frattesi (comunque sufficiente contro la Real Sociedad) parte dalla panchina per lasciare spazio a Barella. I dubbi, semmai, sono altrove, più che altro causa indisponibilità ormai conclamate: senza Dumfries e Cuadrado, sulla fascia destra risale Darmian: in settimana è stato provato anche Carlos Augusto, tutto dipende dall'impiego o meno di Bisseck nel terzetto centrale: col tedesco in campo, come dovrebbe essere, nessun cambio di fascia per il brasiliano che a quel punto ritorna a dividersi il minutaggio a sinistra con Dimarco. Acerbi e Bastoni completano invece senza margini di dubbio la linea a tre davanti a Sommer. Rientra tra i convocati Pavard: il francese ha accelerato i tempi del recupero, ma parte ovviamente dalla panchina. Per rivedere De Vrij serve ancora almeno una settimana.