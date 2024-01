Inter, Bastoni cerca il tris: "Col Milan fu stupendo: 3-0 e coppa, emozione straordinaria"

SUPERCOPPA ITALIANA

Il difensore nerazzurro: "Arriviamo da due anni di vittorie, ci teniamo a difendere questo trofeo"

Un anno fa, sempre a Riad, la finale secca. Il derby. Oggi, nuovo format, prima tappa di avvicinamento: se superata, e la Lazio non è certo sparring partner, ecco il Napoli. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa, Alessandro Bastoni focalizza l'attenzione sul primo obiettivo stagionale dell'Inter, caricandolo di dolci ricordi: "Arriviamo a questa edizione da due anni di vittorie consecutive (prima di quella contro i rossoneri, la vittoria a San Siro contro la Juve, ndr) e ci teniamo tanto a difendere questo trofeo. Vincere è sempre importante e poi vogliamo essere i primi a conquistare la vittoria con questa nuova formula. L’anno scorso è stato bello, abbiamo vissuto un’emozione straordinaria perché oltre a una finale giocavamo un derby e vincerlo 3-0 è stato stupendo".

Arrivare a giocarsi la Supercoppa per il terzo anno consecutivo, conferma il percorso dell'Inter, protagonista anche in Campionato e Champions League: "Questa è un'Inter compatta e consapevole - ha proseguito Bastoni nell'intervista per il Matchday Programme nerazzurro - c’è un grande gruppo con tanta voglia di vincere. Sappiamo che siamo solo a metà strada ma vogliamo continuare così per raggiungere grandi obiettivi. L'Inter per me è una famiglia, che si aggiunge alla mia di origine e a quella che sto creando con mia moglie, ecco l’Inter è la terza! Quando sono arrivato a Milano non avevo ancora così tante certezze sul mio futuro, poi sono stato accolto benissimo e mi sono giocato le mie carte al massimo e a oggi questi colori rappresentano tanto di quello che ho costruito".