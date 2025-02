Inter, assemblea degli azionisti il prossimo 24 febbraio

Convocazione per gli azionisti dell'Inter: "I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci il giorno 24 febbraio 2025, alle ore 16:30 (CET), in unica convocazione, presso lo stadio G. Meazza di Milano, sito in 20151 Milano MI, Piazzale Angelo Moratti, con ingresso al Gate 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Modifiche agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; Nomina del Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti".