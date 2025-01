Kristjan Asllani non ha vissuto giorni facili. Pesantemente criticato dopo il ko dell'Inter in Supercoppa a Riad, l'albanese non si è nascosto ai microfoni di Dazn: "Sono abituato, ho eliminato i social - le parole dell'ex Empoli -. Secondo me ne ho ricevute troppe ma fortunatamente sono abituato e ho vicino a me persone che credono nel sottoscritto".