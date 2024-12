Non solo Pavard e Acerbi: nuovi problemi per l'Inter nel reparto difensivo. Nell'allenamento di questa mattina, De Vrij e Darmian non si solo allenati con i compagni e sono in dubbio per il match di domani contro il Como. Alle 14 la conferenza di mister Inzaghi: si attendono notizie in merito.