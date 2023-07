Inter-Al Nassr 1-1 FINALE: primo gol di Frattesi in nerazzurro

L'amichevole

Il centrocampista ex Sassuolo pareggia di testa il gol dei sauditi con Ghareeb

LA CRONACA

Fischio finale: la sfida finisce 1-1

92': Esposito al tiro, la conclusione murata dai difensori dell'Al-Nassr

Tre minuti di recupero

88': destro di Alelewai, Di Gennaro blocca

81': Clamorosa occasione per l'Al Nassr con Al-Hassan! Si inserisce in profondità e cerca uno scavetto col destro colpendo malissimo.

76': missile da fuori area di Asslani alto sulla traversa. Ventesimo tiro nerazzurro del match, niente da fare.

74': l'Al Nassr tiene botta. Fatica a costruire ma l'Inter non sfonda. Buone comunque le trame dei nerazzurri specialmente palla a terra.

68': ora spinge fortissimo l'Inter, le occasioni si moltiplicano ma manca la finalizzazione. Al Nassr molto in difficoltà, chiuso nella propria metà campo.

67': Occasionissima sprecata da Lautaro! Dal limite dell'area piccola El Toro manca incredibilmente la porta calciando sopra la traversa.

65': Sensi a giro dal limite! Palla fuori. Ottima conclusione del classe 1995 che cerca l'effetto ma non riesce a centrare lo specchio della porta.

62': Funziona l'asse Asslani-Sensi: palla del primo in profondita per l'ex Monza che col sinistro sfiora il secondo palo.

59': traversa di Lautaro Martinez! Grande colpo di testa del capitano nerazzurro che colpisce la parte superiore della traversa, il pallone finisce fuori. Non c'è il tocco del portiere Alaqidi.

57': fase di stallo del match. L'Inter attacca specialmente dalla sinistra con Dimarco, propositivo Asslani sfiora il gol con un destro all'angolino ma non trova la rete. Grande palla di Stefano Sensi.

49': occasione per Lautaro Martinez che non riesce a segnare dal vertice dell'area piccola. Ottiene solo un calcio d'angolo.

Via al secondo tempo. Inter in rodaggio evidente nel primo tempo, da oliare i meccanismi specialmente difensivi ma le occasioni non sono mancate. Correa poco lucido, bene il centrocampo. Girandola di cambi: Inzaghi ha inserito Acerbi, Darmian, Dimarco, Cuadrado, Sensi, Asllani e Thuram per De Vrij, Bisseck, Barella, Calhanoglu, Gosens, Dumfries e Correa.

45': pareggio dell'Inter con Frattesi! Cross dalla destra di Dumfries, Frattesi incorna alla perfezione e firma il pari.

23': vantaggio dell'Al Nassr con Ghareeb! Linea difensiva dell'Inter rivedibile, fuorigioco imperfetto e i sauditi sono in vantaggio.