Harry Kane non è felice per i numerosi forfait patiti dalla nazionale inglese in vista della Nations League. Il capitano dei Tre Leoni si è lamentato in un'intervista rilasciata a ITV Sport: "È un peccato... Se devo essere sincero, questa situazione non mi piace molto. Penso che l'Inghilterra venga prima di tutto, qualunque sia la situazione nel club