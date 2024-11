Perquisizioni sono in corso questa mattina negli uffici della Lega calcio francese e in quelli del fondo di investimento Cvc nel quadro di un'inchiesta della procura nazionale finanziaria di Parigi per abuso di fondi pubblici: è quanto riferisce una fonte giudiziaria citata dall'agenzia France presse, confermando informazioni del giornale sportivo L'Equipe.