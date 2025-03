In serie C Picerno-Monopoli senza tifosi ospiti

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari, in occasione della partita di calcio Picerno-Monopoli (serie C, girone C), in programma domenica 16 marzo allo stadio "Curcio" di Picerno (Potenza). La decisione è stata assunta in relazione "alla contrapposizione calcistica tra le tifoserie del Picerno e del Monopoli, ma soprattutto per la forte rivalità tra i supporters del Potenza e del Monopoli" e alla non esclusione che "la presenza di tifosi del Monopoli nella provincia di Potenza possa dar luogo a condotte pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche per la vicinanza geografica dei comuni di Potenza e Picerno".