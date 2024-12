La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta sulle rivelazioni di Ivo Pulcini, direttore Sanitario della Lazio, che intervistato dal Messaggero in merito al caso Bove, ha detto: "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio". Lo apprende LaPresse da ambienti calcistici. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ascolterà Pulcini nei prossimi giorni.