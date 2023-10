Il precedente di Montanari: "Ero ludopatico, ho smesso dopo la squalifica"

L'INTERVISTA

L'ex portiere di Perugia e La Fiorita (San Marino): "Ai giovani dico: state alla larga dal gioco"

© messaggero E' uno dei tanti risucchiati dal demone del gioco, ma uno dei pochi (fortunatamente) legati al calcio. Simone Montanari, cesenate residente a San Marino, 43 anni, psicologo in una struttura privata per anziani e psichiatrici, ex calciatore di Perugia e La Fiorita, a San Marino, fu coinvolto nel calcioscommesse del 2018 e condannato a 3 anni e 9 mesi di squalifica (oltre a 4750 euro di multa). Lo ha intervistato Massimo Boccucci per il Messaggero. Allora, ricorda il collega, l'indagine portò anche ad arresti (Armando Aruci, attaccante albanese della Virtus, venne prelevato il 20 maggio 2017 davanti al San Marino Stadium) e alla condanna di 24 dei 27 tesserati deferiti (presidenti, dirigenti, direttori sportivi, allenatori e giocatori) e di 6 società, con pene fino a 4 anni e 7 mesi. Montanari, come probabilmente oggi i vari Fagioli, Tonali o Zaniolo, era innanzitutto un ludopatico.

"Lo sono stato e ho smesso dopo quello che mi è capitato - ha ammesso -, probabilmente per paura avendone avuta davvero tanta. Quando scommetti non sei consapevole: l'aspetto peggiore è il craving, ovvero il pensiero costante di dover fare la scommessa che è più grave del giocare in sé. Io scommettevo su tutto, tranne che sulle mie partite. Come lo sono diventato? Con la maggiore età, un po' con gli amici e un po' da solo. C'è un battage pubblicitario enorme, c'è chi lo vuole combattere e chi lo sponsorizza. Per me è nato spontaneamente, diventando quel che si dice una dipendenza senza sostanze".

In che modo ne è uscito?

"Quando è scoppiato il caos ho vissuto momenti di panico, non ci dormivo. Questa cosa mi ha portato a smettere, è stato l'aspetto positivo. Non avevo nulla da nascondere dal punto di vista giudiziario quando sono emerse storie di combine, poi da lì si è aperto il filone della giustizia sportiva e sapevo che non avevo rispettato le regole".

Cosa pensa di quanto sta venendo fuori in Serie A?

"La situazione è molto analoga a quella che abbiamo vissuto a San Marino. Penso che la cosa venga ingigantita, ci vuole più prudenza e rispetto per i ragazzi che sono stati tirati in ballo. Le persone che hanno sbagliato è giusto che paghino, ma bisogna essere chiari: nel calcioscommesse una cosa è l'illecito sportivo per truccare una partita pilotandone l'esito, mentre un'altra è chi scommette anche se il regolamento sportivo lo vieta, mentre sul piano giudiziario è un reato amministrativo solo scommettere sulle piattaforme illegali. Tutta questa gogna non va bene".



Adesso Montanari è uno psicologo e l'aiuto di un professionista può essere importante per guarire dalla ludopatia...

"La mia professione dev'essere di supporto, soprattutto quando la persona ha un pensiero costante nel giocare a qualunque cosa e indipendentemente dalle cifre. La dipendenza è il problema. Cosa consiglierei ai giovani? Gli consiglio di non avvicinarsi a questo mondo, di starne alla larga. Non penso solo agli sportivi, ma a tutti".

