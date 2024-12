Patrick Dorgu fa gola a molti club, italiani ed europei. L'esterno del Lecce è nel mirino soprattuto del Napoli che lo vorrebbe acquistare già a gennaio. Le intenzioni del Lecce però sono chiare: Dorgu non si muoverà a gennaio, solo, eventualmente, in estate. La valutazione è di 40 milioni di euro e il Napoli potrebbe affondare il colpo già a gennaio lasciando Dorgu in prestito a Lecce fino a giugno.