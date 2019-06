IL MONDIALE PER CLUB 2019 E 2020 IN QATAR

03/06/2019

Il Qatar, paese organizzatore del Mondiale 2022, ospiterà il Mondiale per club nel 2019 e nel 2020, prima che la competizione venga allargata a 24 squadre. Lo ha annunciato la Fifa. "Le prossime due edizioni del torneo, nel suo attuale formato a sette squadre, serviranno come test per il Mondiale 2022, soprattutto perché si svolgeranno all'inizio di dicembre, permettendo così di testare condizioni climatiche simili a quelle in cui si svolgerà il Mondiale", ha dichiarato l'organo di governo del calcio mondiale. Il Qatar succede agli Emirati Arabi Uniti, che hanno organizzato le ultime due edizioni della competizione, entrambe vinte dal Real Madrid. La Fifa ha deciso a marzo di lanciare, dal 2021, un Mondiale per club esteso a 24 squadre, in sostituzione della Confederations Cup. Un'edizione 'pilota' sara' disputata dal 17 giugno al 4 luglio 2021, in un paese ancora da determinare.