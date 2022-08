Il grande calcio su Mediaset e Pressing raddoppia: tutte le novità

IN TV

Coppa Italia e Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in esclusiva assoluta

La stagione calcistica è ai nastri di partenza e Mediaset sarà protagonista con grandi esclusive. Tutta la Coppa Italia che per altre due stagioni sarà in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. La partenza è prevista per venerdì 5 agosto con i 32esimi di finale. Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro tutti i match fino alla finale del 24 maggio 2023, più la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter che si disputerà il 18 gennaio 2023 a Riyad.

Il 16 e 17 agosto e il 23 e 24 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Poi dal 6 settembre si parte con la fase a gironi. Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime due stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita per ogni match day), mentre le altre gare saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

Dai club si passa alle Nazionali: dal 22 settembre le partite più spettacolari della Nations League saranno in chiaro sul Canale 20. E nel 2023 le migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania nel 2024. Un’offerta calcistica straordinaria che proporrà più di 330 partite in diretta per i prossimi due anni.

E infine, la Serie A: da domenica 14 agosto torna ‘Pressing’, che quest’anno raddoppia gli appuntamenti e andrà in onda, su Italia 1 in seconda serata, tutte le domeniche e tutti i lunedì di campionato con ‘Pressing Lunedì’. La conduzione della domenica è affidata a Massimo Callegari affiancato da Monica Bertini, quella del lunedì a Dario Donato e Benedetta Radaelli.

PRESSING RADDOPPIA: LA GUIDA

Riparte la Serie A e da domenica 14 agosto, su Italia 1, in seconda serata, torna "Pressing" che quest'anno raddoppia l'appuntamento e va in onda anche tutti i lunedì dopo i weekend di campionato, a partire dal 15 agosto, sempre su Italia 1, in seconda serata, con "Pressing Lunedì".

La domenica, in conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini, mentre il lunedì la conduzione è affidata a Dario Donato e Benedetta Radaelli. Inoltre, gli spettatori potranno subito tuffarsi nelle emozioni dei post-partita: entrambi gli appuntamenti, infatti, saranno in onda dalle ore 23.00 su Mediaset Infinity, in chiaro per tutti, per accompagnare gli appassionati verso la diretta televisiva di Italia 1.

