Il blackout rossonerazzurro. Veltroni e Gazza, che amnesie

Effetto S sul campionato: tra Salernitana, Sassuolo e... la Sardegna

di

Matteo Dotto

Effetto S sullo Scudetto. S come Salernitana, che sabato sera ferma a sorpresa sul 2-2 il Milan rischiando di vincere. S come Sassuolo che nel tardo pomeriggio di domenica espugna con merito San Siro infliggendo una sorprendente sconfitta (sempre a proposito di esse...) ai nerazzurri. Così se questa sera il Napoli dovesse vincere a Cagliari (occhio all’effetto S di... Sardegna) il trio di testa sarebbe così composto: Milan e Napoli 56 punti, Inter 54 con però da recuperare la partita di Bologna. Insomma, il campionato italiano non sarà più il “più bello del mondo” ma di sicuro quello in corso è il più combattuto degli ultimi anni. Getty Images

CRISETTA INTER - Cinque punti nelle ultime cinque partite di campionato, una sola vittoria peraltro in rimonta e al 90esimo contro il Venezia. Quattro i gol fatti (nessuno da Lautaro Martinez e da Sanchez) e sei quelli subiti. Questi i numeri della prima crisi dell’Inter di Inzaghi che nel frattempo ha incassato dal Liverpool una dolorosa (e immeritata) eurosconfitta. Unico motivo per sorridere in questi ultimi giorni il 2-0 di Coppa alla Roma.



CRISETTA MILAN - Della frenata nerazzurra non ha granché approfittato il Milan. È vero che nelle ultime 5 di campionato ha raccolto più punti (8 contro i 5 dei cugini) ma la squadra di Pioli rischia seriamente di rimpiangere i punti persi contro lo Spezia a San Siro e a Salerno.



AMNESIE/1 - Nella bella intervista a Dino Zoff pubblicata sul numero scorso del settimanale Oggi a firma Walter Veltroni c’è un errore da doppia matita blu. A proposito delle critiche rivolte da Silvio Berlusconi all’allora commissario tecnico azzurro all’indomani della sconfitta contro la Francia nella finale di Euro 2000, la domanda dell’intervistatore si chiude con la seguente frase: “Berlusconi, presidente del Consiglio, chiese le tue dimissioni”. Eh no, caro Walter. Nel giugno 2000 Berlusconi era capo dell’opposizione mentre presidente del Consiglio era da un paio di mesi Giuliano Amato, in una legislatura con vari governi tutti di centrosinistra dal 1996 al 2001. Doppia matita blu per Veltroni: una al giornalista e una al politico.



AMNESIE/2 - Luigi Garlando è la prima firma della Gazzetta dello Sport. Scrittura fluida, pungente e ironica all’occorrenza, è titolare di una godibile rubrica (Con questa mia) sul settimanale della rosea Sportweek. Trattasi di una lettera aperta rivolta ogni settimana a un personaggio dello sport. Destinatario, nell’ultimo numero, è Silvio Berlusconi dopo la sua uscita contro la “costruzione dal basso” e il consiglio al portiere del “suo” Monza di lanciare sempre lungo verso gli attaccanti. Garlando scrive tra le altre cose, magnificando il gioco del Milan di Arrigo Sacchi: “Ma se Seba Rossi avesse lanciato la palla direttamente a Gullit e Van Basten, come suggerisce lei, mezzo Milan sarebbe rimasto tagliato fuori. Ci saremmo persi i dribbling di Djalma Tassotti, le esaltanti accelerazioni di capitan Baresi, le discese eleganti di Paolo Maldini.” Peccato però che in realtà - negli anni della Grande Bellezza rossonera del ciclo Sacchi - Rossi fosse ancora al Cesena, essendo arrivato al Milan solo nell’estate del ‘90. I portieri del Milan sacchiano e vincente sono stati invece Giovanni Galli (titolarissimo nelle stagioni dello scudetto e della Coppa dei Campioni ‘89) e lo stesso Galli in ballottaggio con Andrea Pazzagli nella stagione 1989-90. Per dire, Rossi agli ordini di Sacchi ha giocato soltanto due partite di Coppa dei Campioni/Champions League non esattamente indimenticabili: Olympique Marsiglia-Milan (3-0 a tavolino, la famigerata partita... dei riflettori) nel 1990-91 e Milan-Rosenborg 1-2 nel 1996-97.