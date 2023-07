Ibrahimovic non perde il vizio: allenamento a grandi ritmi nel segno dell'Italia

Lo scorso 4 giugno ha annunciato il ritiro dal calcio giocato in quel di San Siro, eppure Zlatan Ibrahimovic continua a tenersi in forma. Anzi in formissima. Il campione svedese ha postato sul suo profilo social un video che lo ritrae in allenamento su una vasta terrazza con lo sfondo di una collina e del mare. Il tutto accompagnato dalla canzone "L'Italiano" di Toto Cutugno, a ribadire il suo legame con il Bel paese. Vedremo se Ibra tornerà presto in pista, anche solo con un ruolo dirigenziale o di campo: i tifosi del Milan sarebbero ben felici di rivederlo a Milanello.