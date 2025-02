Ibra: "Non sono più one-man show, ora imparo dagli altri"

Zlatan Ibrahimovic è la cover star del nuovo numero di GQ Italia. L'ex calciatore e oggi dirigente del Milan parla al magazine della sua nuova vita come Operating Partner di RedBird, il fondo proprietario del club rossonero. Una lunga intervista in cui, oltre a lasciar intravedere aspetti del suo carattere ancora inediti, racconta di questo nuovo capitolo imprenditoriale da Zlatan 2.0 in un momento non semplice per i rossoneri, e dice: "Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio. Imparare. Aiutare. Teamwork". "Sono uno che ama le grandi sfide - spiega Ibra sul nuovo ruolo - Quando faccio qualcosa, deve essere una cosa gigante. Altrimenti non sento l'adrenalina, la pressione. E io ho bisogno della pressione. Le cose normali non mi piacciono. All'inizio ho detto no, non sono interessato poi ci ho pensato. E sono stato chiaro con Gerry: ho detto, ascolta, ho questa opportunità (diventare procuratore ndr), e ho anche quella che mi stai offrendo tu, ma in realtà… non voglio nessuna delle due. Perché la mia vita in quel momento era bella così. Non dipendevo da nessuno. Nessun orario da seguire. Nessuna sveglia alle sette. L'unico piano che avevo erano i miei due ninja, i miei due ragazzi, ed Helena. E poi ovviamente la vita a casa, gli allenamenti".