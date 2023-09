© Getty Images

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha toccato in conferenza il tema Sandro Tonali caro ai tifosi del Milan che sfideranno la sua squadra nei gironi di Champions League: "Ha sentito tirare la coscia durante un allenamento in nazionale, è tornato e gli abbiamo fatto eseguire esami. Ha un piccolo infortunio, niente di grave. Potrebbe restare fuori per il Brentford e tentare il recupero per la partita di San Siro. Al momento però non ci pensiamo, pensiamo alla Premier e oggi sono molto riluttante a parlare di partite che non siano la prossima." L'allenatore degli inglesi ha anche confermato che Sven Botman è in fase di recupero dall'infortunio e potrebbe tornare in una delle prossime partite.