HAALAND RISCHIA UN GIORNO DI PRIGIONE: IL MOTIVO

Dalla Svizzera arriva una notizia singolare: Erling Haaland rischia un giorno in carcere se dovesse tornare in Svizzera. Secondo la Gazzetta Ufficiale del cantone di Vaud dello scorso 25 ottobre, l'attaccante del Manchester City non avrebbe pagato un multa di 60 franchi (circa 65 euro) e potrebbe per questo finire in prigione per 24 ore. Haaland passa molto tempo in Svizzera perché è dove vive il padre Alf-Inge, si suppone che la multa sia per un eccesso di velocità.