GRAVINA (FIGC) VISITA REPARTO BIMBI MALATI DI TUMORE A TARANTO

"La mia presenza qui è per testimoniare quelle che sono le capacità del mondo del calcio nel saper investire in termini di responsabilità sociale. Abbiamo ritenuto, insieme a Soleterre, di portare un momento di sollievo a questi bambini con l'intento di sensibilizzare tutto ciò che ci circonda, all'esterno di questo luogo dove le famiglie soffrono, a sostenere inziative di questo tipo". Così il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc), Gabriele Gravina, che, insieme alla giornalista e attivista per i diritti umani Claudia Conte, al presidente di Fondazione Soleterre Damiano Rizzi e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha fatto visita questa mattina al reparto di pediatria e onco-ematologia pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto. Presenti anche il primario Valerio Cecinati, il direttore generale dell'Asl Gregorio Colacicco, la psico-oncologa di Fondazione Soleterre dr.ssa Maria Montanaro, il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e il consigliere del presidente della Regione Mattia Giorno. Ai piccoli pazienti del reparto, la Fondazione Soleterre e la Figc hanno regalato una sacca con un pupazzo e un pallone da calcio. Al governatore Emiliano è stata invece donata una maglietta della nazionale con impresso il suo cognome e il numero 24. "Qui - ha detto Emiliano - abbiamo ribaltato una situazione che era drammatica istituendo questo reparto grazie allo sforzo di tutti. La comunità ha commesso errori gravi in passato che è inutile rivangare. Non esisteva prima un reparto del genere, c'è da quando abbiamo convinto il primario, dottor Cecinati, a trasferirsi qui da Pescara. Occorreva una motivazione straordinaria, non ordinaria". "E' stata - ha aggiunto lo stesso Cecinati - una bella scelta. Bisognava rischiare". Emiliano ha poi ricordato che a Taranto si sta realizzando uno degli ospedali (il San Cataldo, ndr) "tra i più moderni d'Italia". Nel pomeriggio il presidente Gravina, accompagnato da Claudia Conte e dal presidente di Fondazione Soleterre Rizzi farà visita al campo di calcio della parrocchia SS.Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, luogo simbolo di aggregazione sociale per i bambini e gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio dell'ennesimo episodio di vandalismo.