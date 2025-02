Giornali inglesi impietosi col Southampton di Juric: "In corsa come peggiore squadra"

"Sono in corsa per diventare la peggiore squadra nella storia della Premier League". Lo scrive il 'Daily Mail' a proposito del Southampton di Ivan Juric reduce dalla pesante sconfitta (4-0) con il Chelsea, e sempre più ultimo in classifica. Dopo il ko subìto dai Blues, Juric è diventato il peggior allenatore della Premier League tra coloro che hanno raccolto almeno 10 panchine: il bilancio parla di una vittoria e nove sconfitte. Così il giornale inglese scrive anche che "secondo i bookmakers le possibilità di salvezza sotto la guida di Juric sono le stesse di vedere David Beckham nei panni di James Bond nel prossimo film della serie, oppure Meghan Markle entrare in carica come Presidente degli Stati Uniti". In Inghilterra non hanno dubbi nel ritenere Juric da esonero e intanto si tiene il conto dei risultati dei 'Saints', team fanalino di coda della Premier con 9 punti in classifica. Il record negativo di punti a cui fa riferimento il 'Daily Mail' è del Derby County del campionato 2007-'08 ne ottenne appena 11. E si fa notare anche che il Southampton potrebbe infrangere anche un altro primato, quello delle reti subite: anche qui il record appartiene sempre a quel Derby County, che ne incassò 89, ma se il Southampton tiene la media attuale potrebbe prenderne di più. Insomma, la stagione calcistica in corso per Juric finora è stata, fra Roma e Southampton, assolutamente negativa..